A Siano in seguito a dei controlli su di una vettura sprovvista di assicurazione, la polizia municipale ha individuato un uomo, originario del Marocco e residente a Campobasso. Risulta intestatario di oltre 200 auto. Il 42enne risulta irreperibile. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Poggiomarino, visto che l’uomo risulta residente nella città vesuviana. Si presume un traffico di veicoli intestati fittiziamente al 42enne originario del Marocco.

L’uomo potrebbe essere anche un prestanome, al quale avrebbero intestato le automobili per fini certamente illeciti. I controlli dovranno ora chiarire il perchè quell’auto si trovasse nel comune di Siano. E chiaramente per quale motivo non sia regolarmente trovato a Poggiomarino dove attualmente risulta residente.