Avevano dato vita a un funerale con tanto di banda musicale le 40 persone identificate e sanzionate nel pomeriggio dai carabinieri di Scafati. Erano all’interno del cimitero comunale per violazione delle norme anti Covid. I militari hanno appurato che si trattava di persone provenienti dall’hinterland napoletano. Tra loro figurano dieci componenti di una banda musicale proveniente da Casola e i 25 partecipanti al corteo funebre per la scomparsa di una 70enne di Boscoreale. Gli accertamenti sono effettuati anche con il supporto degli agenti della Polizia Locale. Il sindaco del comune di Scafati, Cristoforo Salvati, ha assicurato che «sono in corso ulteriori accertamenti» per appurare eventuali ulteriori responsabilità.

Il sindaco

«Ci associamo al dolore della famiglia della persona deceduta – spiega – ma il momento è particolarmente difficile e bisogna attenersi rigorosamente alle regole. È assurdo che, nonostante le disposizioni in vigore per l’emergenza Covid, sia stato organizzato un funerale con banda musicale al seguito e con così tante persone assembrate. È davvero sconcertante – ha concluso Salvati – prendere atto del fatto che la gente non voglia capire quanto sia difficile fronteggiare questa emergenza. Gli sforzi di tutti rischiano di essere vanificati dai comportamenti irresponsabili di pochi».