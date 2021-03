A Pompei, un 24enne è denunciato dopo essere rintracciato dai carabinieri in via Unità D’Italia in possesso di un registratore di cassa contenente 80 euro in contanti. Il ragazzo lo aveva poco prima asportato da un bar all’interno del centro commerciale La Cartiera. Danneggiando così l’impianto di collegamento del registratore al bancone del bar.

Durante il servizio controllate 82 persone e 51 veicoli. Nell’ambito delle verifiche circa il rispetto del Codice della Strada sono 25 le contravvenzioni elevate. Con due autovetture ed un ciclomotore sequestrati e 4 patenti di guida ritirate. Mancato uso delle cinture di sicurezza e mancanza di copertura assicurativa le violazioni maggiormente riscontrate.