Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio nella zona dei Camaldoli, a Napoli. È in corso l’intervento dei vigili del fuoco, e pare che le fiamme si siano sviluppate nella boscaglia, dunque non è stato necessario, per il momento, il soccorso della polizia municipale per interventi di viabilità. L’incendio si sarebbe sviluppato in via Marano Pianura, nei pressi di una Rsa.

Le fiamme minacciano appunto la residenza per anziani. Tuttavia i vigili del fuoco stanno lavorando per evitare problemi, anche se intanto c’è il piano di evacuazione se le cose dovessero complicarsi. Il vento forte, infatti, non fa dormire sonni tranquilli. Per gli ospiti della residenza, ad ogni modo, non ci dovrebbero essere pericoli.