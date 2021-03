Incendio a catena nel cuore del centro storico di Torre Annunziata. Nella notte tra sabato e domenica hanno preso fuoco ben sei autovetture. Un incendio verificatosi alle 2.40 circa, in via Gioacchino Murat e che poteva avere conseguenze ben peggiori. Sul posto i carabinieri di Torre Annunziata e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in tempo prima che l’incendio si propagasse anche agli edifici circostanti.

Danneggiata anche una tubatura del gas metano: sono stati necessari gli interventi dei tecnici Italgas per scongiurare una eventuale esplosione. I militari dell’Arma hanno fatto partire le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non è esclusa alcuna pista.