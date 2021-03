In palestra a fare esercizi con tanto di personal trainer, ma sono scoperti e multati dai carabinieri. Il blitz è scattato a Monteforte Irpino, dopo una serie di segnalazioni. Il continuo via vai di persone vestite con abiti sportivi ha insospettito diversi residenti della zona che sapevano bene che da quelle parti vi era una palestra che doveva essere chiusa. In realtà, però, il gestore, nonostante le norme per il contenimento del Covid-19, lasciava entrare alcuni iscritti permettendo loro di effettuare gli allenamenti con le attrezzature sportive.

Tentativo di fuga