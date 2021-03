Quasi una nuova circolare del Ministero della Salute che amplierà la fascia di età per la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Roberto Speranza ha confermato a in “Mezz’ora” l’importante novità. In tal modo potrà essere coperta presto anche la fascia degli over 65, colpita duramente dall’epidemia. “Entro l’estate tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi potranno farlo. E’ questo il nostro auspicio”, spiega il ministro.

Forze dell’ordine

Continua a Napoli la campagna vaccinale per le forze dell’ordine. Quest’oggi saranno vaccinati anche circa 900 carabinieri in servizio tra la città e la provincia. Anche il comandante provinciale dei carabinieri, generale Canio Giuseppe La Gala, si è vaccinato questa mattina. «Il vaccino è anche un nostro dovere morale, un modo per continuare a servire in sicurezza e con determinazione i cittadini ed il Paese» ha detto.