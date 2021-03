Un altro medico ucciso dal Coronavirus. È deceduto questa mattina il dottore Luigi Russo, 68enne medico di famiglia di San Sossio Baronia. Era ricoverato nell’Area Covid dell’ospedale alldi Ariano Irpino dall’11 gennaio scorso. Tra qualche mese sarebbe andato in pensione. La fase critica sembrava superata, tanto da essere trasferito del reparto di degenza ordinaria dalla terapia intensiva.

Il cordoglio

Questa mattina il tragico epilogo. Sconcerto in Irpinia e tra i camici bianchi della provincia. Cordoglio da parte dell’amministrazione comunale di San Sossio Baronia.Tanti i messaggi di cordoglio e dolore sui social.

“Oggi è una giornata triste per la nostra comunità, te ne sei andato in punta di piedi quando pensavamo che il peggio fosse passato. Sei stato adottato per tanti anni da tutti noi Sossiani, anche se con immenso orgoglio hai sempre decantato le tue origini napoletane. Quando ti vidi per la prima volta ero una bambina, un medico diventato amico della mia famiglia, il quale ha condiviso con noi momenti belli e brutti”.