“La firma del protocollo che regola l’esecuzione delle vaccinazioni contro la Covid-19 nelle farmacie di comunita’ da parte dei farmacisti, annunciata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, e’ la premessa per una decisiva accelerazione della marcia che portera’ il paese fuori dall’emergenza sanitaria”. Lo spiega in una nota la Federazione Ordine Farmacisti Italiani (Fofi). “L’accordo raggiunto tra il Ministero, le Regioni e le Rappresentanze sindacali delle farmacie pone infatti le basi per rendere capillare l’accesso al vaccino in piena sicurezza per i cittadini. Allinea l’Italia alle migliori esperienze europee – aggiunge – a cominciare da Francia e Inghilterra, dove i farmacisti hanno gia’ effettuato milioni di vaccinazioni. In Italia, dunque, ci sarà organizzazione e formazione in farmacia. Il costo di ogni dose somministrata si aggirerà sui 6 euro.

La Federazione

Per la Federazione degli Ordini dei Farmacisti e per tutti i farmacisti italiani si tratta di un traguardo fondamentale nell’evoluzione del ruolo del farmacista e della farmacia. Ha costantemente promosso a partire dal 2006, e un riconoscimento dell’impegno profuso dai farmacisti nel corso della pandemia. Periodo in cui sono il riferimento piu’ vicino e sempre accessibile ai cittadini, anche nei momenti piu’ critici dell’emergenza COVID. La partecipazione dei farmacisti alla campagna vaccinale e’ un passaggio cruciale sulla via del riassetto della sanita’ territoriale. E come piu’ volte sostenuto dal Governo, dovra’ basarsi sul concetto di prossimita’ e sulla sinergia di tutti i professionisti che sul territorio operano quotidianamente.

Un cambiamento di paradigma nel quale ha un ruolo centrale il modello della farmacia dei servizi intesa come presidio sanitario polifunzionale. I farmacisti italiani – conclude la nota – sapranno moltiplicare il loro impegno per assolvere anche a questo importantissimo compito al servizio della collettivita’”.