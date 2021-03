“Non può essere lui”. Questa è una delle tante domande che si incontrano sulla rete cercando il nome di Gonzalo Higuain. Il Pipita, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha sfoggiato nelle ultime uscite pubbliche un look alquanto insolito. Testa quasi completamente calva con una barba lunga e incolta. La nuova acconciatura dell’attaccante dell’Inter Miami ha fatto velocemente il giro dei social.

Le prime immagini sbucate sui social network non sono passate inosservate. Perché con una casacca smanicata rosa si vede un Higuain con qualche chilo in più ma soprattutto con una barba incolta, che ricorda molto quella di James Harden, il grande cestista americano passato ai Brooklyn Nets pochi mesi fa. L’argentino oltre all’enorme barba ha mostrato anche qualche capello in meno. Sui social, purtroppo, sono arrivati impietosi i commenti per il nuovo look del bomber, che pochi mesi fa era titolare con la Juventus.