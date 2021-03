Incidente stradale mortale ieri sera a Secondigliano. In via del Cassano Gennaro Bracco, 64enne di Casoria, era alla guida della sua auto quando lo ha colto un infarto improvviso. Stando alla dinamica ricostruita dagli inquirenti, l’uomo avrebbe perso il controllo della vettura, e si è poi schiantato contro le auto in sosta. Nell’impatto sono rimaste danneggiate due auto e uno scooter. Immediati i soccorsi per l’uomo per il quale, però, già non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono giunti, oltre al personale sanitario del 118, anche diverse squadre della Polizia Municipale per la messa in sicurezza della zona e i rilievi del caso. Non è ancora chiaro se l’uomo sia stato ucciso dal malore improvviso o dall’impatto che lo stesso malore ha determinato.