Poggiomarino avrà l’onore di ospitare il vescovo Giuseppe Giudice per il triduo di Pasqua. Tre giorni con il pastore della Diocesi di Nocera-Sarno nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova. Ecco gli orari così come descritti dal mensile diocesano Insieme: Messa in Coena Domini del Giovedì Santo (ore 19.00); Adorazione della Croce del Venerdì Santo (ore 17.30); Veglia pasquale del Sabato Santo (19.30).

Il Vescovo presiederà il Pontificale di Pasqua nella Cattedrale di San Prisco in Nocera Inferiore alle ore 10.30. Invece la Messa Crismale in Cattedrale è per le ore 10.30 del Giovedì Santo. La celebrazione, nel rispetto delle misure anti contagio e diffusione del Covid-19, sarà trasmessa su Telenuova.