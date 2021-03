Giornata drammatica al “Rummo” dove sono registrati sei decessi. A perdere la battaglia contro il Covid un 61enne e una 62enne del capoluogo, una 69enne di Cerreto Sannita, un 69enne di Guardia Sanframondi, una 78enne di Circello e un 79enne di Montesarchio. Il territorio del Sannio piange sei vittime del Covid in un solo giorno. Salgono così a 265 i decessi da inizio pandemia, a 248 da agosto (185 i sanniti). Tra le vittime, Giuseppe Pellegrino, consigliere dell’Asi di Benevento, ricordato in una nota accorata dal presidente Luigi Barone così come riportato da Il Mattino.

«Conobbi Giuseppe Pellegrino scrive il giorno del mio insediamento ai vertici dell’Asi sannita. Mi votò senza condizioni e subito ebbe inizio un rapporto di collaborazione che mi fruttò consigli utili sul bilancio e sulle finanze dell’ente. In poco più di due anni, il nostro rapporto si è consolidato e la sua professionalità si è dimostrata di grande utilità per il Consorzio. Abbiamo perso un validissimo consigliere che questo maledetto Covid ha portato via prematuramente alla sua famiglia».