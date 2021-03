Una telefonata inaspettata a Chi l’ha visto dove Federica Sciarelli è tornata sul caso della scomparsa di Luigi Celentano, detto anche Giggino Wi-Fi. Sono passati ormai 4 anni da quando il ragazzo di Meta è sparito, ma sua madre non si arrende e continua a cercarlo e ad avere speranza. Qualche mese fa è arrivata una segnalazione da Novara, con un video che mostrerebbe il ragazzo. La mamma di Luigi, Fulvia, presente in studio è convinta che il ragazzo del video arrivato in redazione a Chi l’ha visto, fosse davvero suo figlio. Si sente sicura sia lui, ma continua a non capire perché non la chiama e non le fa avere sue notizie. Ci sono state altre due segnalazioni alla redazione recentemente, tra cui quella di una donna che ha chiamato per far sapere che il ragazzo sta bene ma non vuole essere cercato.

La segnalazione

Una donna, ha detto che Luigi non vuole che si faccia il suo nome in tv, né che vengano diffuse sue immagini. La chiamata è anonima, quindi non si sa molto di lei, si capisce che ha un accento campano, ma non di più. Secondo Fulvia si tratterebbe però solo di una mitomane.

Questa donna fa una chiamata anonima, per cui non sappiamo molto di lei, e a detta della madre di Luigi potrebbe non aver mai sentito suo figlio. Crede che sia una mitomane. La donna ha un accento campano, questo è il solo dato che si può raccogliere dalla telefonata arrivata in segreteria telefonica.