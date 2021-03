La banda dell’ambulanza tenta il colpo in un bar di Lusciano. Nella notte, nonostante il coprifuoco disposto per l’emergenza coronavirus, due malviventi, col volto coperto dal passamontagna, sono giunti in via Giacomo Leopardi a bordo di un’ambulanza ed hanno provato ad introdursi all’interno del bar ‘Gabriele’ per mettere a segno un furto. CLICCA QUI E GUARDA IL VIDEO.

I due ladri sono scesi dal mezzo di soccorso ed hanno provato a forzare la porta di ingresso del locale, senza però riuscirci. Per fortuna poi è scattato l’allarme che li ha costretti a scappare. Il tentato furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno del bar ed ora le forze dell’ordine indagano per identificare i due malviventi.