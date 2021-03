Secondo quanto specificato dai Carabinieri, per quanto riguarda le segnalazioni relative al mese di febbraio, al primo posto l’area che comprende la citta’ di Torre Annunziata e comuni limitrofi. Città come Ottaviano, Pompei, Boscoreale, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno sono dunque ai primi posti per furbetti del Reddito di Cittadinanza. Qui sono 54 le segnalazioni. Segue l’area che comprende i quartieri di Vomero, Arenella, Capodimonte, Marianella con 44 segnalazioni. Al terzo posto Scampia e Secondigliano con 22 segnalazioni.

Dati che rientrano nell’operazione di stamane sui controlli a chi beneficia del Reddito di Cittadinanza. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro partenopeo hanno esaminato le “posizioni” economiche di 307 persone sottoposte a misure pre-cautelari. Di queste, 146 hanno beneficiato illecitamente del reddito di cittadinanza per una percentuale pari quasi al 50 per cento. Questo monitoraggio riguarda solo il mese di febbraio. Dagli accertamenti in corso relativi al mese di Marzo il trend sembra essere simile.