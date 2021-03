Nuovo focolaio nella casa di riposo Punta Paradiso che ospita 56 persone anziane. Di queste 56 persone, 32 ospiti hanno contratto il Covid-19, generando necessariamente anche un ricambio di personale il quale adesso sarebbe sotto osservazione e in quarantena preventiva. A rassicurare la città è intervenuta l’Asl Napoli 3 Sud, la quale ha specificato che non desterebbero particolari preoccupazioni le condizioni degli anziani presenti nella struttura. La situazione sarebbe, dunque, costantemente monitorata su più fronti.

La situazione

“Gli ospiti della Rsa sono sotto stretta e attenta osservazione – afferma il Dott. Antonio Coppola a capo dell’Unità per l’Emergenza Covid dell’Asl Na 3 Sud – e non si rilevano condizioni preoccupanti. Qualche problema è sorto, invece, per quanto riguarda il personale in servizio presso la struttura che è attualmente in quarantena. Prontamente infatti sostituito con personale Oss proprio dell’Unità di Crisi. Gli ospiti positivi – sottolinea Coppola – sono tutti asintomatici e tutti i residenti della Rsa erano stati vaccinati. Il focolaio è, però, insorto nel periodo in cui la copertura del vaccino non era ancora attivo. Ciò non mette assolutamente in discussione la validità dei vaccini, anzi possiamo serenamente affermare che se i 32 soggetti sono asintomatici e le loro condizioni non sono preoccupanti è proprio grazie al vaccino”.