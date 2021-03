Focolaio Covid in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Serino, in Irpinia. Sono 14 gli ospiti risultati contagiati. Erano tutti già in quarantena. Lo spiega il sindaco Vito Pelosi: “I 14 risultati positivi al tampone molecolare di controllo da parte dell’Asl di Avellino fanno parte di un centro di accoglienza per extracomunitari, già in quarantena da 10 giorni in quanto a contatto con un positivo.

Le condizioni di salute, fortunatamente, sono buone. Tutte le relative procedure di isolamento domiciliare e le attività di profilassi sono state attivate. Attualmente, quindi, i positivi sul nostro territorio sono 40, di cui 3 domiciliati fuori comune”. Pelosi raccomanda prudenza e massima attenzione.