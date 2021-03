Si concluderanno domani, sabato 13 marzo, le attività relative ai lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto ‘Zingariello’. Situato in corrispondenza del km 7,620 della strada statale 268 “del Vesuvio”. Per l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria la chiusura al transito, in direzione di Napoli (e precedentemente in direzione di Angri), della tratta di SS268. Quella compresa tra gli svincoli di Somma Pomigliano (km 6,300) e Somma Vesuviana (km 8,500).

La chiusura del cantiere

Allo scopo di procedere alla smobilitazione del complesso cantiere installato, ed al conseguente ripristino della regolare circolazione lungo la Statale 268 tra le ore 6.00 e le ore 18.00 circa di domattina, la tratta di statale sarà interdetta al transito in entrambi i sensi di marcia. Sempre nella parte compresa tra gli svincoli di Somma Pomigliano (km 6,300) e Somma Vesuviana (km 8,500)