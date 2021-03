A Torre del Greco in 24 ore si registrano solo 11 nuovi positivi, di cui 1 ripositivizzato in regime ospedaliero. I restanti in isolamento domiciliare. Importante il calo rispetto ai giorni precedenti. Due invece le nuove guarigioni. A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale.

Il bilancio

Continua, così, a mutare il bilancio della​ trecentocinquantacinquesima giornata consecutiva di attività del ​ C.O.C.:​Totale ospedalizzati:​ 66; In isolamento domiciliare:​ 1176; Guariti dal COVID 3682; Totale decessi:​ 119; Totale tamponi giornalieri: 105 i cui esiti saranno comunicati nei prossimi giorni.