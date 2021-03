A Giugliano in Campania – questa notte verso l’una – i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in zona ASI per un incendio. Ha preso fuoco un capannone industriale di circa mille metri quadri. La struttura – andata completamente distrutta – produceva e vendeva capsule di caffè. L’incendio domato dai vigili del fuoco nel corso delle ore.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Indagini dei carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. L’area è sotto sequestro ed al momento si lavora capire se sia trattato di un incidente o di altro.