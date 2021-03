Una morte improvvisa a 15 anni. Oggi pomeriggio Marzano di Nola, in Irpinia, ma al confine con il Nolano, ha salutato Elisa Muto. Un dolore atroce per la famiglia e per la comunità. Il papà Roberto è l’allenatore di calcio del Domicella, un modo quello dei dilettanti che si è stretto intorno al tecnico ed ai suoi cari. Probabilmente un arresto cardiaco la causa di quanto di più terribile potesse accadere.

Il cordoglio