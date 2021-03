Faceva fatica a respirare ed avvertiva un forte dolore al petto. Con questi sintomi Elisa Muto, ragazzina di 15 anni è stata accompagnata in ospedale dai suoi genitori. I medici, però, le hanno diagnosticato un “semplice” attacco di panico e hanno dimesso la ragazzina. Sono passate poche ore dalle dimissioni dall’ospedale e la 15enne è morta in casa per un arresto cardiaco. Ieri a Marzano di Nola nell’Avellinese, dovevano esserci i funerali della giovane, figlia dell’allenatore dello Sporting Domicella, squadra di calcio dilettantistico. Sono arrivati però i carabinieri che hanno bloccato la funzione per sequestrare la salma della giovane dimessa nella serata di martedì scorso dall’ospedale di Nola. Poi morta nella notte tra martedì e mercoledì scorso.

La Procura della di Avellino ha aperto un’inchiesta sulla scorta della denuncia presentata dai genitori. I familiari sostengono infatti che il sintomo della figlia sia sottovalutato. E che non le hanno prestato le cure dovute, che forse avrebbero potuto evitare un epilogo così tragico. L’autopsia disposta per queste ore dovrà chiarire anche con gli esami istologici quali siano state le cause della morte.