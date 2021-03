Tragedia domestica a Battipaglia. A causa di un incendio, scoppiato intorno alle 5 all’interno di un’abitazione in via Padova, dove vivono due anziani coniugi – lui di 88 anni e lei di 85 – ha perso la vita una badante di 57 anni, di origini bulgare che viveva con la coppia. I due anziani coniugi sono riusciti a mettersi in salvo ed ora sono ricoverati all’ospedale di Battipaglia, ma non sarebbero in gravi condizioni. L’incendio, secondo i primi accertamenti di carabinieri e vigili del fuoco sarebbe stato causato da una stufa a gas. Probabilmente a causa del forte calore, ha fatto incendiare una coperta.

La dinamica

La badante, è questa l’ipotesi, dopo aver messo in salvo gli anziani, sarebbe rientrata in casa per recuperare qualche cosa. Ma sarebbe stata sopraffatta dal fumo. Gravi i danni anche all’abitazione.