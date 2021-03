Tragedia nella notte ad Aversa, nell’Agro Casertano. Qui una giovane mamma ha perso la vita. La vittima è Fortunata Liotto e lascia due bambini in tenera età. La donna, probabilmente, stroncata da un infarto fulminante. Inutili i soccorsi arrivati nell’abitazione. Per la povera Fortunata non c’era già più nulla da fare.

Aversa si è quindi svegliato in choc per la morte di Fortunata Liotto. Sono già decine i messaggi di cordoglio per la donna poco più che trentenne. Ancora un decesso improvviso, ancora una giovane che lascia così i suoi piccoli.