Un capostazione del l’Eav di 41 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro, avvenuto all’interno della stazione Circum di via Botteghelle a Na poli. Un altro operaio è rimasto ferito ed è stato ricoverato all’Ospedale del Mare in codice rosso. L’incidente è avvenuto al l’interno della stazione dell’Eav, che è attraversata dalla Linea 3 Napoli-San Giorgio a Cremano nonché dalla Napoli-Baiano e dalla Napoli-Acerra della Circumvesuviana. Tutte gestite dal l’Ente Autonomo Volturno, ma in una zona dove c’è un’area di smistamento dei convogli della Circumvesuviana.

La bonifica

Qui si stava procedendo ad una operazione di bonifica e pulizia. Opera affidata ad una ditta esterna all’Eav. Il camion, che era fermo, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso la corsa travolgendo alcune persone che erano lì in quel momento. Tra cui il capostazione Rosario Brancaccio di Torre del Greco, sposato e padre di una bimba di 10 anni. Oltre all’uomo che è rimasto ferito, dipendente della ditta di pulizia che stava eseguendo la bonifica.

Le reazioni

«Un incidente assurdo, qualunque parola è fuori luogo – ha detto il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio – solo sgomento. Per quel che va le non lasceremo senza sostegno materiale la famiglia». Sul luogo dell’incidente gli agenti della Questura e gli uomini dell’Antifortunistica della polizia Locale. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Ponticelli.

La dinamica è ancora poco chiara anche se mano mano che gli agenti della polizia procedono con i rilievi e sentendo i testimoni della tragedia, si fa sempre più strada un’ipotesi. Ovvero che la morte del capostazione e il ferimento dell’operaio della ditta di manutenzione potrebbero essere avvenuti durante il tentativo dei due di fermare in qualche modo la corsa del camion fuori controllo e senza conducente. Il camion infatti era fermo su una pendenza e probabilmente era senza il freno a mano.