Il ricovero

Ricevuto l’esito positivo del tampone rapido, il molecolare al quale l’ex calciatore si era sottoposto aveva confermato la positività al Covid e, dopo un iniziale isolamento domiciliare, la situazione è velocemente precipitata. Vanacore era stato ricoverato all’ospedale di Pozzuoli lo scorso 26 febbraio. In seguito all’aggravarsi ulteriore delle sue condizioni, il vice allenatore della Cavese il 3 marzo era stato trasferito al reparto di rianimazione dell’ospedale di Frattamaggiore. Purtroppo non ce l’ha fatta.

La carriera

Nato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nel 1975, Antonio Vanacore in carriera ha collezionato in totale 481 presenze, la maggior parte delle quali tra l’allora Serie C1 e C2 e Serie D con le maglie, tra le altre, di Casertana, Benevento, Juve Stabia e Potenza. Terzino sinistro, nella stagione 2004/05 ha anche militato in Serie B con il Catanzaro, prima di tornare nelle categorie minori. Nella stagione 2012/13 ha concluso la carriera al Castrovillari, in Eccellenza, poi è diventato collaboratore tecnico di Salvatore Campilongo, che lo ha portato con sé in panchina in qualità di vice allenatore in tutte le sue esperienze. Con quest’ultimo il rapporto era strettissimo, tanto che nelle ultime settimane lo stesso allenatore, consapevole della situazione molto delicata che riguardava Vanacore, aveva più volte ricordato pubblicamente il collega e amico.