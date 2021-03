Un uomo di 4 anni è morto mentre era all’interno del laboratorio di una pasticceria di Palinuro. I fatti nella tarda mattinata di ieri. A stroncare il pasticciere napoletano che lavorare nella località del Cilento, è un malore improvviso. Sul posto l’ambulanza del Saut e i carabinieri della locale stazione. Inutili i soccorsi, l’uomo era già senza vita.

Al momento non sono rese note le generalità né la città di provenienza dell’area metropolitana di Napoli da cui arrivava il pasticciere. Un decesso che arriva in un momento già molto complicato per il settore costretto solo ad asporto e delivery. Un tragedia nel dramma, dunque, a Palinuro.