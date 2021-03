Era in sovrappeso e diabetico, ma tanto è bastato per portarlo alla morte ad appena 23 anni. Condizioni fisiche e patologie comuni e che si curano, ma che con il Coronavirus rischiano di diventare mortali anche in età giovanissima. Così come avvenuto al povero Vincenzo Ferraro che dopo giorni di battaglie si è spento questa mattina in uno degli ospedali dell’Azienda dei Colli dove era ricoverato. I primi sintomi, poi l’aggravamento ed i problemi respiratori. Infine il ricovero che non è servito a salvargli la vita. Un’intera comunità è sotto choc.

Il dolore della sorella suo social

«Non ci sono parole per descrivere l’amore che provo per Te – scrive la sorella su facebook – sei una persona eccezionale, sei un fratello che tutti vorrebbero, sei la mia spalla forte, sei il mio sangue, sei il mio ossigeno, sei la mia anima, sei un dono prezioso che mamma e papà mi hanno donato, sei un giocherellone, sei un ragazzo con il cuore d’oro, non riesco più a stare senza di te, devi combattere perché qua non ha più senso la mia vita, tu sei forte, me lo dicesti tu».