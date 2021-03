Ieri mattina gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale operativa sono intervenuti nell’ospedale pediatrico Santobono per un’aggressione ai danni di un’infermiera. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che una donna, poco prima, aveva accompagnato la figlia per una visita. Dopo l’accoglienza, l’invito ad attendere il proprio turno. Così aveva iniziato a protestare per poi aggredire e colpire la vittima.

La donna, una 33enne napoletana, è finita denunciata per minacce e lesioni. Le forze dell’ordine l’hanno infatti individuata ancora in ospedale. La pretesa era quella di ricevere immediatamente le cure nonostante il codice verde. Dunque in questi casi si trattano prima i pazienti più gravi.