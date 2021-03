Con il Decreto Sostegni c’è un bonus da 2400 euro. Un sostegno economico particolarmente atteso, con alcuni che lo potranno ricevere in automatico, mentre altri sono in attesa di sapere come presentare apposita domanda. Per presentare apposita domanda bisognerà ancora attendere. Allo stesso tempo, però, c’è chi potrà beneficiare di tale aiuto in automatico. Si tratta di chi ha già inserito le domande nei passati ristori e che rientra nelle categorie che necessitano di aiuti.

Il bonus è destinato ai lavoratori stagionali, autonomi occasionali, lavoratori dello spettacolo e altre categorie che hanno dovuto sospendere o cessare la propria attività a causa del Covid. Al momento non è ancora possibile presentare richiesta all’Inps, con l’istituto che sta provvedendo in questi giorni a rendere la piattaforma informatica accessibile a tutti. Intanto a riceverlo in automatico saranno coloro che hanno ricevuto in precedenza il bonus di mille euro erogato grazie al decreto Ristori.

Possono inoltre presentare domanda anche i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità Covid delle precedenti disposizioni”.