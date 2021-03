“Lavoriamo per avere forniture di vaccini e mi auguro che avremo qualche notizia positiva in questa settimana. Il nostro obiettivo e’ concludere questo calvario entro il 2021, se riceviamo le forniture possiamo fare 50.000 vaccinazioni al giorno. Che significa un milione e mezzo al mese”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua visita allo stabilimento Hitachi di Napoli.

Il sogno Covid Free

“Questo – ha detto De Luca – ci permette di risolvere il problema, perche’ la soluzione sono le vaccinazioni, altrimenti dobbiamo avere sempre a che fare con comportamenti non corretti, con chi pensa che la pandemia e’ passata e quindi dobbiamo ricominciare. Avevamo organizzato una macchina organizzativa per arrivare ad avere a luglio il risultato di Napoli prima grande citta’ d’Europa covid free, avrebbe avuto grande valore simbolico. Ma i vaccini non li abbiamo avuti e anzi dobbiamo fare la guerra per avere la stessa quantita’ di vaccini di altre Regioni, perche’ anche su questo c’e’ un mercato nero dei vaccini contro il sud. Dobbiamo combattere per avere criteri oggettivi, un vaccino per ogni abitante. Comunque se riusciamo ad avere forniture aggiuntive possiamo sicuramente usarle per la messa in sicurezza dei lavoratori e delle loro famiglie”.