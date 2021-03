Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca smentisce a modo suo, con ampie dosi di ironia, la notizia circolata su alcuni siti web locali di una sua presunta recente operazione chirurgica in una clinica in Veneto. Notizia falsa, ha spiegato De Luca nel corso di una diretta Facebook. “In questa Italia impazzita – ha detto De Luca – voglio aprire una polemica sulla comunicazione. Ho dovuto registrare un elemento per metà bizzarro, per metà delinquenziale”.

L’ironia

“Da qualche tempo persone amiche e conoscenti mi chiedevano ‘come stai?’. Una, due, tre volte. Ringraziando il Signore godo di ottima salute, toccando tutto quello che si può toccare. Scopriamo due, tre giorni fa, su un giornalaccio, una notizia totalmente infondata. Poi ho capito: era stata costruita durante la campagna elettorale delle regionali qualche mese fa”.