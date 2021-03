Sono otto i minori che i carabinieri della compagnia Napoli centro hanno individuato e denunciato quali autori dei danneggiamenti. I fatti la sera dello scorso 5 marzo contro il pannello in ricordo di Giancarlo Siani. Era posto all’esterno della sede della Fondazione Polis. I ragazzi, che avrebbero usato un pallone per colpire ripetutamente il pannello, non imputabili perche’ tutti di eta’ inferiore ai 14 anni. Si sono presentati, accompagnati dalle mamme, alla caserma Pastrengo. Ai militari hanno spiegato di non conoscere il significato di quel “tributo” al giornalista ucciso dalla camorra. E di essere inoltre rammaricati per l’atto compiuto e pronti a risarcire i danni.

Le indagini

I carabinieri del Comando provinciale di Napoli, di intesa con la Procura per i Minorenni del capoluogo, li hanno segnalati all’ufficio competente. Gli otto minorenni, di intesa con la Fondazione Polis, parteciperanno, insieme alle famiglie che “si sono dimostrate collaborative”, spiegano dal Comando dei carabinieri, ad un incontro, nella sede della stessa Fondazione, per conoscere le finalita’ che porta avanti e approfondire la conoscenza e la figura rappresentata da Giancarlo Siani.