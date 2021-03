Peggiora la situazione dei contagi in Italia nelle ultime due settimane. Sono cinque le regioni che finiscono in rosso scuro nella mappa dell’Ecdc, il centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. Nell’elenco spuntano Campania, Marche e Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, oltre alle province autonome di Trento e Bolzano. E questo vuol dire che il numero dei positivi totali in questi territori negli ultimi 14 giorni è di 500 o più. Numero che viene usato dal centro europeo come parametro per assegnare il colore alle diverse regioni nell’UE. Rispetto all’ultima mappa pubblicata dell’Ecdc, dove solo le province autonome di Trento e Bolzano e l’Emilia Romagna erano in rosso scuro, in quella dell’11 marzo ben quattro regioni si sono aggiunte alla lista dei territori europei con più alta incidenza di contagi.