Sono 1.169 i positivi del giorno in Campania su 10.007 tamponi processati. Lo comunica l’unita’ di crisi regionale. La percentuale dei positivi sui tamponi e’ dell’11,7%. Dei nuovi positivi, 459 sono sintomatici, il 39%. In Campania si registrano anche 54 deceduti, 31 nelle ultime 48 ore, e 2.244 guariti. Dall’inizio dell’emergenza Covid ad oggi si sono verificati 5.261 decessi in Campania, mentre 232.906 persone sono guarite. I ricoverati in terapia intensiva sono 169, quattro piu’ di ieri, su 656 posti letto disponibili, mentre ci sono 1.601 pazienti ricoverati in degenza, nove piu’ di ieri, su 3.160 posti letto complessivamente disponibili.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.169 (*)

di cui

Asintomatici: 710 (*)

Sintomatici: 459 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 10.007

Tamponi antigenici del giorno: 1.406

​Deceduti: 54 (**)​

Totale deceduti: 5.261

Guariti: 2.244

Totale guariti: 232.906

** 31 deceduti nelle ultime 48 ore, 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 169

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.601 (*)

* Posti letto Covid e Offerta privata.