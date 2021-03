Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, è ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale San Pio di Benevento. È lo stesso Caporaso a rassicurare sulle sue condizioni di salute attraverso la pagina fb: «Care amiche e amici , come molti di voi forse già sapranno, sono ricoverato in ospedale. Le cure, le premure e il monitoraggio costante del personale medico e infermieristico dell’ospedale San Pio mi consentono di affrontare meglio e con maggiore serenità il covid. Vi aggiornerò sulle mie condizioni e vi prometto di tornare presto nella nostra amata Telese».

Il post

«Un abbraccio e un grazie di cuore ai miei amici e colleghi amministratori che stanno egregiamente proseguendo le attività comunali, così come ringrazio gli amici della minoranza consiliare per la vicinanza e l’affetto; un abbraccio e un grazie a tutti coloro che si stanno interessando a me con messaggi e con un pensiero. A presto, Giovanni».