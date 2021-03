Sono 2.635 (di cui 354 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus registrati in Campania (2.114 asintomatici) a fronte di 26.533 tamponi (6.783 antigenici). Quaranta i deceduti (totale sale a 4.374), con l’Unita’ di crisi della Regione che precisa come 15 siano morti nelle ultime 48 ore, 25 in precedenza ma registrati ieri. Sono 628 i guariti del giorno. 137 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 quelli disponibili), mentre i posti di degenza occupati sono 1.356 su un totale di 3.160.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.635 (di cui 354 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 2.113

Sintomatici: 168

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 26.533 (di cui 6.783 antigenici)

Totale positivi: 274.196 (di cui 6.981 antigenici)

Totale tamponi: 2.991.864 (di cui 118.628 antigenici)​

​Deceduti: 40 (*)​

Totale deceduti: 4.374

Guariti: 628

Totale guariti: 188.570

* 15 deceduti nelle ultime 48 ore, 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 137

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.356 (**)

** Posti letto Covid e Offerta privata.