In Campania il rapporto dei positivi sui tamponi si attesta oggi al 10,9%. L’unita’ di crisi comunica che sono 2.449 i positivi del giorno, 323 casi identificati da tamponi antigenici, su 22.326 tamponi processati. I nuovi sintomatici sono 618, in diminuzione rispetto a ieri, a fronte di 1.508 asintomatici. I deceduti sono 29, 26 nelle ultime 48 ore, e 1.557 i guariti. Dall’inizio dell’emergenza pandemica ad oggi sono riscontrate in Campania 303.622 positivita’ al Covid-19 su 3.251.075 tamponi. Sono morte 4.684 persone e 201.943 sono guarite. I ricoverati in terapia intensiva sono 161, 11 piu’ di ieri, su 656 posti disponibili. I posti letto di degenza occupati sono invece 1.529 su 3.160 posti disponibili.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.449 (di cui 323 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 1.508

Sintomatici: 618

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 22.326 (di cui 3.727 antigenici)

Totale positivi: 303.622 (di cui 10.706 antigenici)

Totale tamponi: 3.251.075 (di cui 163.013 antigenici)​

​Deceduti: 29 (*)​

Totale deceduti: 4.684

Guariti: 1.557

Totale guariti: 201.943

* 26 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 161

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.529 (**)

** Posti letto Covid e Offerta privata.