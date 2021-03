Resta stabile, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.810 i positivi su 16.812 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 10,49%, oggi e’ del 10,76%. Diminuisce il bilancio del morti, ieri 28 e oggi 26, mentre aumenta il numero dei guariti che passa dai 1611 di ieri ai 2003 di oggi. In merito al report dei posti letto su base regionale balza in avanti sia l’occupazione dei post letto in terapia intensiva, passando dai 161 posti letto occupati di ieri ai 173 di oggi, sia quella della degenza con 1613 posti letto occupati a fronte dei 1575 di ieri.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.810 (*)

di cui

Asintomatici: 1.221 (*)

Sintomatici: 589 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 16.812

Tamponi antigenici del giorno: 5.970

​Deceduti: 26 (**)​

Totale deceduti: 4.897

Guariti: 2.003

Totale guariti: 213.419

** 21 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 173

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.613 (*)

* Posti letto Covid e Offerta privata.