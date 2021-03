Sono 1.947 i positivi del giorno in Campania, riscontrati a fronte di 18.599 tamponi molecolari processati, pari al 10,5%. I nuovi sintomatici sono 697, il 36% dei positivi di oggi. Questi i dati trasmessi dall’unita’ di crisi regionale. I deceduti sono 42, di cui 24 nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 2.894. Dall’inizio dell’emergenza ad oggi ci sono stati 5.158 morti per Covid in Campania e 226.818 sono le persone guarite. I ricoverati in terapia intensiva sono 181, tre meno di ieri, su 656 posti letto disponibili, mentre sono 1.586, dieci piu’ di ieri, i ricoverati in degenza su 1.586 posti letto complessivamente disponibili.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.947 (*)

di cui

Asintomatici: 1.250 (*)

Sintomatici: 697 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 18.599

Tamponi antigenici del giorno: 3.394

​Deceduti: 42 (**)​

Totale deceduti: 5.158

Guariti: 2.894

Totale guariti: 226.818

** 24 deceduti nelle ultime 48 ore, 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 181

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.586 (*)

* Posti letto Covid e Offerta privata.