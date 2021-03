Sono 2.209 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 20.061 tamponi molecolari esaminati: l’incidenza dei contagi sui test e’ dell’11,01% in ulteriore crescita rispetto al 10,46% precedente. Sono 693 i nuovi pazienti sintomatici. Resta alto il numero delle vittime, 31, mentre i guariti sono 2.328. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (168 rispetto a 181 precedenti). Sono 1.594 i posti letto di degenza occupati, in crescita rispetto al dato precedente, 1586.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.209 (*)

di cui

Asintomatici: 1.516 (*)

Sintomatici: 693 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 20.061

Tamponi antigenici del giorno: 4.041

​Deceduti: 31 (**)​

Totale deceduti: 5.189

Guariti: 2.328

Totale guariti: 229.146

** 22 deceduti nelle ultime 48 ore, 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 168

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.594 (*)

* Posti letto Covid e Offerta privata.