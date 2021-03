Le deputato del M5S virginia Villani e Silvana Nappi accolgono il grido di aiuto dei responsabili e degli operatori sanitari del Covid Hospital di Scafati. A corto di posti letto e di personale dopo il trasferimento del reparto di lungodegenza a Sarno. “È necessaria un riorganizzazione degli spazi del Covid Hospital di Scafati. Servono quindi più posti letto per accogliere i pazienti critici e una maggiore efficienza ed economicità nella gestione del personale sanitario. Pronta una comunicazione al Direttore Generale dell’Asl di Salerno e valutiamo la possibilità di presentare un esposto alla Procura della Repubblica”.

Le segnalazioni

“A seguito di numerose segnalazioni, mi sono recata presso l’Ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno e con la collega Silvana Nappi, presso l’Ospedale Covid “Mauro Scarlato” di Scafati. A Sarno, dal confronto con il responsabile del nuovo reparto di lungodegenza, il dott. Angelo Sgueglia è emerso che ancora oggi, il nuovo reparto che doveva partire lo scorso 1 marzo, non risulta attivo a causa dei lunghi tempi occorsi per la riorganizzazione di strutture e personale.

Una situazione che ci ha lasciate molto perplesse, se si pensa alla grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che richiede interventi certi e rapidi. Ora è necessario prevedere una migliore efficienza ed economicità nella gestione del personale. E’ impensabile che mentre in alcuni ospedali si lavora a pieno ritmo per garantire un’adeguata assistenza sanitaria, in altre strutture si possa immaginare di avere tanto personale solo per organizzare un reparto” dichiara la Deputata Villani, Commissione Affari Sociali – Sanità.

I dati

“Lo spostamento di circa 16 posti letto di lungodegenza dall’ospedale di Scafati a Sarno inoltre, era stato giustificato dalla necessità di liberare spazi presso il Covid Hospital scafatese. Un perno dell’assistenza sanitaria contro il Coronavirus nell’Agro Sarnese Nocerino. Ma, ad oggi, tale migrazione non ha sortito gli effetti sperati. Anzi, i posti letto del Mauro Scarlato per i pazienti Covid risultano ulteriormente ridotti”.