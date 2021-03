A un anno di distanza si deve fare «tutto il possibile per la rapida soluzione della crisi sanitaria. Sappiamo come farlo abbiamo 4 vaccini sicuri ed efficaci»: tre sono già disponibili e «il quarto, Jhonson&Jhonson sarà disponibile da aprile». Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ascoltato in Senato sulle Consiglio europeo di domani, ricordando che il 26 marzo il Consiglio europeo aveva dichiarato l’emergenza sanitaria della pandemia da Covid.

I vaccini

«Ora l’obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile» ha aggiunto Draghi sottolineando che «vorrei oggi dare a voi un messaggio di fiducia, un messaggio di fiducia a tutti gli italiani». Il presidente del Consiglio ha ribadito che «il Governo è determinato a portare avanti la campagna vaccinale con la massima intensità. Siamo già all’opera per compensare i ritardi di questi mesi. Una accelerazione è già visibile nei dati». Draghi ha sottolineato che «accelerare è essenziale per frenare il contagio, tornare alla normalità, evitare il sorgere di varianti: nelle prime tre settimane di marzo la media delle somministrazioni è stata pari a 170mila dosi al giorno, più del doppio della media dei due mesi precedenti. Il nostro obiettivo è portare il ritmo a mezzo milione al giorno».