Ancora quattro decessi per Covid in Irpinia nel giro di poche ore. Sono morti nella terapia semintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, due pazienti: una donna di 77 anni di Montefalcione, ricoverata dal 7 marzo, e un 91enne di Atripalda, ricoverato dall’8 marzo. Una scia lunghissima che va avanti da mesi.

Ad Ariano Irpino

All’ospedale Frangipane di Ariano Irpino sono deceduti un 61enne di Ariano Irpino, ricoverato in Area Covid e una 81enne di Lioni ricoverata in Medicina Covid. Una strage continua in provincia di Avellino, con una serie di vittime che si registra dallo scorso autunno.