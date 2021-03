Numeri più bassi a Striano rispetto alle città limitrofe, e che però pure ha visto nella giornata di ieri un decesso causa Coronavirus. Ad annunciarlo le pagine sociale dell’Amministrazione comunale. «Con tristezza, comunichiamo la dipartita di un nostro caro concittadino. Una persona mite e di animo buono. Sentite condoglianze alla famiglia». Intanto il sindaco Antonio Del Giudice è in isolamento per un caso positivo accertato in famiglia. Lo ha annunciato direttamente via Facebook.

Il post

Ecco cosa ha scritto il primo cittadino nel suo post. «Sono in isolamento fiduciario, un membro della mia famiglia è risultato positivo al Covid-19 e ringraziando Dio, ha avuto solamente lievi sintomi, ora sta bene. Ad oggi, dopo due tamponi molecolari, risulto negativo. Continuerò ad osservare l’isolamento rispettando tutti i protocolli delle Autorità Sanitarie. Nonostante questo non mi fermo: continuo a lavorare per la comunità, per la nostra amata Striano».