Muore a 37 anni per il Covid. Un’altra vita spezzata, un dramma che colpisce una famiglia ed una comunità che piomba nel dolore. E’ venuto a mancare Emanuele De Stefano, fratello dell’allenatore del Real Agro Aversa Antonio. E’ stata la stessa società a renderlo noto in un messaggio di cordoglio per il proprio mister.

Il post

“Un lutto che ci lascia senza parole, una morte che non ci farà dormire. Siamo vicini al nostro tecnico e a tutta la famiglia De Stefano in questo momento di profondo dolore. Le condoglianze forse in questi casi non bastano. Solo tanto silenzio, le lacrime di tutta la Real Agro Aversa”, si legge in una nota della società calcistica.