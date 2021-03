Non si fermano le morti per Coronavirus negli ospedali irpini. Sono purtroppo deceduti nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda Moscati, 2 pazienti. Un 73enne di Solofra e una 84enne di Montefalcione. L’uomo era ricoverato dal 19 febbraio e il 25 era anche entrato in terapia intensiva. La donna era ricoverata dal 1° marzo e l’8 era trasferita in terapia intensiva.

Il bilancio

Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 80 pazienti. Cinque in terapia intensiva, 38 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital. Altri 8 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive. Infine 16 nel plesso ospedaliero di Solofra.