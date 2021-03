«Questo maledetto continua a mietere vittime. In poche ore altri due addii. Sale a 20 il numero delle perdite da inizio pandemia. Con profondo dispiacere comunico il decesso della signora V. M. e del Maresciallo Aldo Mauriello. La comunità si stringe intorno ai familiari». Poche righe da parte del sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, per purtroppo allungare la lista dei decessi per pandemia a Terzigno. E sono cinque nelle ultime due settimane.

Intanto lo stesso primo cittadino fornisce i numeri attuali del Covid in città e parla di un leggero decremento dovuto anche alle misure messe in atto. Gli attualmente positivi sono 251, mentre i guariti totali sfiorano quota 1.100.