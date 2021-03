In questa settimana sono stati effettuati ai cittadini sangennaresi 191 tamponi dei quali 32 risultati positivi e 159 negativi. Attualmente i casi positivi sono passati da 137 a 98. Si è registrato con profonda costernazione anche un decesso covid positivo. A fornire i numeri è il sindaco di San Gennaro Vesuviano, Antonio Russo, che continua: “Il trend è in discesa come facilmente intuibile, frutto degli enormi sacrifici dell’intera cittadinanza”.